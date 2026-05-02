СМИ: посланники Трампа не едут в Украину: в США сомневаются в результатах переговоров

Посланники Трампа и Путин / © Associated Press

Реклама

Спецпосланники президента США Дональд Трамп — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — не спешат с визитом в Киев , несмотря на предыдущие обещания. Причиной является беспокойство в Вашингтоне, что новый этап переговоров по завершению войны России против Украины может снова не принести реальных результатов.

По информации источников Kyiv Independent , идея поездки обсуждалась месяцами, однако ее так и не реализовали. В то же время оба представителя неоднократно посещали Москву и встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Киеве такая ситуация вызывает раздражение. Украинская сторона указывает на дисбаланс в дипломатических контактах, поскольку представители США активно коммуникируют с Россией, но игнорируют визит в Украину.

Реклама

Президент Владимир Зеленский публично критиковал этот подход, считая его проявлением неуважения. По его словам, регулярные поездки американских посланцев в Россию без аналогичных контактов с Киевом выглядят как перекос в переговорах.

На этом фоне растет напряжение в отношениях между Украиной и администрацией Трампа, а перспективы мирных переговоров остаются неопределенными.

В Киеве ранее заявляли, что ожидают приезда американской делегации , в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Виткофф. По словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, визит может состояться после Пасхи.

Также к делегации может присоединиться сенатор США Линдси Грэм. Предполагается, что этот визит связан с подготовкой к возможному возобновлению переговоров по войне России против Украины.

Реклама

Также сообщалось, что Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Стороны планируют либо трехсторонние переговоры, либо приезд американской делегации в Киев, после чего она отправится в Москву.

В то же время ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры откладываются из-за смещения внимания США на ситуацию вокруг Ирана , а также отсутствие согласованного формата встречи.

Новости партнеров