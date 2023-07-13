СМИ рассказали о причине написания Зеленским гневного твита относительно НАТО

Президент Украины подверг критике НАТО за "неопределенность" накануне своего визита в Вильнюс на саммит НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский пытался изменить ход дискуссии на саммите НАТО в Вильнюсе, когда стало известно, что в итоговом тексте декларации изменили некоторые формулировки, менее выгодные для Украины.

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Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

В сообщении указывается, что в понедельник вечером окончательный текст декларации еще не был согласован, но тогда в нем были более четкие формулировки вступления в НАТО.

Однако по требованию США и Германии формулировку изменили на менее выгодные для Украины, которые в конечном итоге оказались в финальном документе. Когда об этом узнала делегация от Украины, она решила опубликовать провокационный отчет от имени украинского президента.

Таким образом, представители Украины пытались повлиять на ход дискуссии, но реакция была обратной. Особенно были раздражены американцы, которых не предупредили о твите, из-за чего в дело пришлось вмешиваться делегациям из Великобритании и Германии.

"Когда ситуация угрожала выйти из-под контроля, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак позвонил по телефону советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, но текст все равно был утвержден еще до приезда украинцев", — пишет Bloomberg.

Когда Зеленский прибыл на саммит НАТО, его активно критиковали другие лидеры. В частности, во время совместного ужина Зеленского попросили "остыть" и оценить весь пакет предложений от страны Запада.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в шутку прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сделавшего замечание Украине, что нужно быть благодарнее западным союзникам.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание Украине, что, мол, нужно быть благодарнее западным союзникам за оказанную помощь.

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