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СМИ сообщают, что РФ закрыла авиапространство на границе с Украиной (карта)

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СМИ сообщают, что РФ закрыла авиапространство на границе с Украиной (карта)

pixabay.com

Создается впечатление, что Россия запретила самолетам летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Россия закрыла воздушное пространство вдоль границ с Украиной.

Об этом говорится на странице в сервисе микроблогов Twitter OSINTdefender.

В сообщении отмечают, что Россия сообщила гражданской авиации, что закрывает почти все воздушное пространство у Восточной Украины вблизи границы с Россией. Пока нет подробной информации об ограничении или времени окончания такой инициативы.

Также, как видно из опубликованной карты, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Добавим, что канал CNN сообщает, что Россия закрывает воздушное пространство на границе с Украиной для гражданских самолетов до 18 мая.

В то же время поздно вечером 23 февраля Украэрорух сообщил, что "воздушное пространство Украины открыто и доступно для планирования и выполнения полетов. Авиационные органы Украины и Украэрорух поддерживают постоянную оперативную связь с военным сектором и международными партнерами для обеспечения прозрачности оценки потенциальных рисков".

"Сейчас ситуация в воздушном пространстве Украины контролируемая и стабильная, безопасность полетов полностью обеспечена. Суверенное право на закрытие воздушного пространства принадлежит государству и не может быть делегировано другой организации. Просим СМИ и общественность не принимать во внимание фейковую информацию, циркулирующую в соцсетях о якобы ограничениях" использование воздушного пространства Украины", — заявили в Украину.

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