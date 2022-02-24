СМИ сообщают, что РФ закрыла авиапространство на границе с Украиной (карта)

СМИ сообщают, что РФ закрыла авиапространство на границе с Украиной (карта)

Создается впечатление, что Россия запретила самолетам летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Россия закрыла воздушное пространство вдоль границ с Украиной.

Об этом говорится на странице в сервисе микроблогов Twitter OSINTdefender.

Россия имеет право гражданской авиации NOTAM closing почти все из Easttern Russian Airspace near the border with Russia No Limit or ending time is currently provided. pic.twitter.com/mLSxUN5XJ6 — OSINTdefender (@sentdefender) 23 февраля 2022

В сообщении отмечают, что Россия сообщила гражданской авиации, что закрывает почти все воздушное пространство у Восточной Украины вблизи границы с Россией. Пока нет подробной информации об ограничении или времени окончания такой инициативы.

Также, как видно из опубликованной карты, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Добавим, что канал CNN сообщает, что Россия закрывает воздушное пространство на границе с Украиной для гражданских самолетов до 18 мая.

В то же время поздно вечером 23 февраля Украэрорух сообщил, что "воздушное пространство Украины открыто и доступно для планирования и выполнения полетов. Авиационные органы Украины и Украэрорух поддерживают постоянную оперативную связь с военным сектором и международными партнерами для обеспечения прозрачности оценки потенциальных рисков".

"Сейчас ситуация в воздушном пространстве Украины контролируемая и стабильная, безопасность полетов полностью обеспечена. Суверенное право на закрытие воздушного пространства принадлежит государству и не может быть делегировано другой организации. Просим СМИ и общественность не принимать во внимание фейковую информацию, циркулирующую в соцсетях о якобы ограничениях" использование воздушного пространства Украины", — заявили в Украину.

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