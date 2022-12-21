СМИ сообщили, что может заставить Зеленского изменить планы о поездке в США

По состоянию на 01:22, 21 декабря по киевскому времени визит украинского президента в США не подтвержден.
Президент Украины Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон, встретиться с главой США Джо Байденом и посетить Конгресс в среду, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Об этом пишет Reuters.
Это станет первой известной поездкой Зеленского за пределы страны после полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля.
Ожидается, что Зеленский прибудет в Капитолий США в среду, сообщил во вторник источник, знакомый с планами. Пока поездка не подтверждена и угрозы безопасности могут заставить изменить планы, сообщил источник.
Визит Зеленского в Вашингтон
Punchbowl News со ссылкой на источники, осведомленные по этому вопросу, первыми сообщили о потенциальном визите.
Ожидается, что Байден встретится с Зеленским в среду в Белом доме, – также сообщил источник американских СМИ.
Также спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвал всех членов парламента лично прибыть на заседание американского Конгресса. Она подчеркнула, что речь идет о важном заседании для демократии.
"Представитель Зеленского не сразу ответил на запрос о комментарии. Офис спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также не сразу ответил на запрос прокомментировать сообщение о визите Зеленского", — пишет издание.
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