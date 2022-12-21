СМИ сообщили, что может заставить Зеленского изменить планы о поездке в США

По состоянию на 01:22, 21 декабря по киевскому времени визит украинского президента в США не подтвержден.

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон, встретиться с главой США Джо Байденом и посетить Конгресс в среду, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Об этом пишет Reuters.

Это станет первой известной поездкой Зеленского за пределы страны после полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Капитолий США в среду, сообщил во вторник источник, знакомый с планами. Пока поездка не подтверждена и угрозы безопасности могут заставить изменить планы, сообщил источник.

Визит Зеленского в Вашингтон

Punchbowl News со ссылкой на источники, осведомленные по этому вопросу, первыми сообщили о потенциальном визите.

Ожидается, что Байден встретится с Зеленским в среду в Белом доме, – также сообщил источник американских СМИ.

Также спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвал всех членов парламента лично прибыть на заседание американского Конгресса. Она подчеркнула, что речь идет о важном заседании для демократии.

"Представитель Зеленского не сразу ответил на запрос о комментарии. Офис спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также не сразу ответил на запрос прокомментировать сообщение о визите Зеленского", — пишет издание.

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