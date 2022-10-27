СМИ сообщили о тайном визите директора ЦРУ в Украину: что известно

Визит главы ЦРУ мог быть связан с опаской применения оружия массового уничтожения

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в начале октября тайно посетил Украину, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание CNN.

По словам собеседника, во время разговора с руководством страны Бернс подтвердил намерение США помогать Украине в ее борьбе с российскими оккупантами. Также между странами будет действовать непрерывный обмен разведывательной информацией о действиях агрессоров.

При этом источники издания отказались рассказать подробности визита директора ЦРУ.

Журналисты предполагают, что визит Бернса может быть связан с опасностью того, что РФ может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины, несмотря на то, что сам глава ЦРУ и другие официальные лица не раз утверждали, что пока нет никаких предпосылок, что Россия готовится к применению оружия массового поражения.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможный ядерный удар РФ по Украине будет иметь серьезные последствия для Москвы.

В свою очередь, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

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