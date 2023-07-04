СМИ сообщили о запланированном визите Зеленского в Болгарию

Точное время визита президента Украины не сообщают из соображений безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению нового правительства Болгарии совершит поездку в страну.

Об этом сообщает местное издание " 24 часа ", со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Пока детали визита украинского президента не уточняются, но по некоторой информации он должен состояться в четверг, 6 июля. Точное время визита Зеленского содержат в секрете из соображений безопасности.

Визит украинского президента состоится после того, как депутаты последнего созыва местного парламента отказались послушать его обращение, в котором он планировал призвать Болгарию оказать помощь Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "уже сейчас".

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что провел "очень хороший" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе.

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