СМИ сообщили о запуске процесса очистки госзакупок в Минобороны Украины

Коррупционные "схемы" формировались на протяжении лет, затягивая в сферу своего влияния как функционеров военного ведомства, так и нечистых на руку поставщиков.

Скандал с "яйцягейтом", судя по всему, стал последней каплей, которая заставила центральную власть изменить подходы по обеспечению функционирования поставок ВСУ.

Сам скандал довольно болезненно ударил по репутации Украины, поскольку и европейцы, и американцы получили повод спрашивать у властей - на что идут их средства, которые выделяются в рамках помощи Киеву. Тем больше аргументов получили и представители западной оппозиции, которые настаивают на сокращении объемов такой помощи.

Причем списывать все исключительно на тогдашнее руководство Минобороны было бы не совсем верно. Коррупционные "схемы" формировались на протяжении лет, затягивая в сферу своего влияния как функционеров военного ведомства, так и нечистых на руку поставщиков.

Случай с завышенными ценами на яйца, получивший международный резонанс, и о котором написали мировые СМИ - не единственный. О коррупции в сфере государственных закупок писали и отечественные СМИ.

Нельзя сказать, что власть не реагировала.

Реакция была. НАБУ и САП проводили расследования и открывали уголовные дела, у ответственных чиновников Минобороны проводили обыски, премьер-министр Украины уже почти год говорит о необходимости создания новой системы закупок для армии. Но и коррупционные схемы формировались не год и не два, поэтому простыми угрозами или даже карательными действиями, разрушить их было сложно. На месте одной отрубленной головы коррупционной "гидры" вырастали две.

Не хватало, кажется, трех вещей.

Первой - политической воли, чтобы объявить коррупцию главной опасностью для нормального функционирования Минобороны и, таким образом, не отвлечения внимания ведомства на решение хозяйственных споров, а на полноценное обеспечение ВСУ всем необходимым.

Второй - новой эффективной системы закупок, которая не оставляла бы возможности для мошеннических сделок.

Третьей - кадровых изменений, чтобы рычаги влияния на ситуацию получили те, кто способен эти задачи реализовать.

Последнее требование было реализовано этой осенью.

Сначала министром обороны Украины стал Рустем Умеров, впоследствии ГП "Государственный оператор тыла" возглавил Арсен Жумадилов.

Вскоре представители и Минобороны, и ГОТа уже заявили, что будут внедрять новую модель государственных закупок, которая является максимально прозрачной и подконтрольной общественности, а сами закупки - конкурентными и добродетельными.

Наконец, украинцы дождались и публично озвученных принципов деятельности оборонного ведомства в сфере закупки у поставщиков необходимой для ВСУ продукции.

15 ноября министр обороны Умеров заявил, что будет относиться к коррупции как к терроризму. Кроме того, и Умеров, и Жумадилов отметили системность функционирования сферы государственных закупок и ее максимальное приближение к непосредственным потребностям защитников Украины, которые должны качественно питаться, одеваться, получать современную амуницию и действенные медикаменты.

Показательно, что Жумадилов, говоря о необходимости закупки продукции по адекватным ценам, использовал не клишированное словосочетание "бюджетные средства", а фразу - "деньги налогоплательщиков", что указывает на его современное мировоззрение в финансовом отношении.

Разрушение коррупционных схем в системе закупок Минобороны и демонстрация твердости намерений обеспечить эффективное функционирование этой системы, несмотря на попытки отдельных лоббистов играть по своим правилам, а не в соответствии с законом - будет свидетельствовать о серьезности намерений власти и улучшить имидж Украины на международном уровне. Поскольку он (имидж) понес немалые потери вследствие печально известного "яйцягейта", когда международные партнеры увидели, что значительная доля помощи Украины идет не по назначению, а в частные карманы.

Демонстрация успехов в сфере закупок МО станет очень мощным сигналом и западным избирателям, что украинцы ценят оказанную им помощь и не допускают ее хищения.

И это, соответственно, будет успехом и всей Украины на международной арене, поскольку укрепит ее репутацию как страны, прилагающей максимум усилий для борьбы с коррупцией.