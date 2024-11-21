СМИ убеждены, что Украина впервые ударила Storm Shadow по России: Умеров не прокомментировал

Согласно сообщениям СМИ, Украина впервые выпустила британские ракеты Storm Shadow по России.

Об этом пишет CNN.

По данным одного российского военного блога и Reuters, Украина впервые запустила британско-французские ракеты Storm Shadow по целям на территории России через день после того, как Украина выпустила по России ракеты ATACMS американского производства.

Использование Украиной ракет, предоставленных Соединенным Королевством, для ударов по территории России подтвердил Reuters официальный представитель на условиях анонимности. Британские СМИ также сообщили об использовании ракет Storm Shadow со ссылкой на источники.

Министр обороны Украины Рустем Умеров тем временем отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет во время пресс-конференции, как и представитель Министерства обороны Великобритании на вопрос CNN.

Умеров сказал: "Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому не будем вдаваться в подробности. Но мы просто присылаем то, что мы способны и способны ответить. Мы будем защищаться и отдавать удары… всеми доступными средствами", – отметил он.

Российский военный блоггер ранее опубликовал в Telegram фотографии фрагмента ракеты Storm Shadow, утверждая, что до 12 ракет было выпущено по Курской области России. Как сообщает российский блоггер, фрагмент сфотографировали в российском поселке Марьино, что примерно в 35 милях от украинской границы.

Эксперт из оружия Тревор Болл, бывший старший техник по взрывным боеприпасам армии США, подтвердил, что фрагменты на фотографии произошли от ракеты Storm Shadow, просмотревшей изображение для CNN. Однако CNN не удалось подтвердить, что изображение в Telegram было сделано недавно.

Напомним, что Великобритания и Франция ранее снабжали Украину ракетами большой дальности Storm Shadow для использования внутри собственных границ. Ракеты имеют дальность около 250 км (155 миль), что чуть меньше, чем дальность американских ATACMS (186 миль).

CNN обратился за комментарием к Министерству обороны Франции.

Напомним, США дали "зеленый свет" Украине по применению британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. В то же время в Британии избегают комментариев по поводу разрешения на удары по России ракетами Storm Shadow.

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