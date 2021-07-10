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СМИ узнали, кто вербовал убийц президента Гаити и как они попали в страну

СМИ узнали, кто вербовал убийц президента Гаити и как они попали в страну

Associated Press

Подозреваемые в убийстве колумбийцы, отправились на Гаити двумя группами через Доминиканскую Республику

Четыре компании были причастны к вербовке людей, которых подозревают в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на главу национальной полиции Колумбии Хорхе Луиса Варгаса Валенсию.

Правда, он не озвучил названия компаний, заявив, что в этом момент проводится проверка поступившей информации.

Он рассказал, что подозреваемые колумбийцы, среди которых есть бывшие военнослужащие, отправились в Гаити двумя группами через Доминиканскую Республику. Первая группа, в которой двое подозреваемых, 6 мая прибыла из Колумбии в Панаму, позже - в Доминиканскую Республику и потом - на Гаити. Вторая группа из 11 подозреваемых прибыла в Доминиканскую Республику и два дня спустя оказалась на Гаити.

В свою очередь задержанные американцы заявили, что атаку организовал некий иностранец "Майк", который говорит по-испански и по-английски, и что их целью было арестовать президента "по ордеру следственного судьи". А один из американцев даже заявил, что "нашел эту работу в интернете" и прибыл на Гаити месяц назад, а до этого работал охранником в посольстве Канады.

Напомним:

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