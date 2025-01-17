СМИ: В отношении заместителя руководителя Одесской облпрокуратуры Раковича возбудили уголовное дело — решение ВАКС

Как пишет агентство УНИАН, Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть по ним уголовное производство по статьям 368-5 УК Украины "Незаконное обогащение" и 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации". Речь идет об активах на немалую сумму – более 52 млн. грн.

Дело было открыто после обращения в ВАКС общественной антикоррупционной организации "Братство защитников". Сначала представители ОО написали сообщение о совершении правонарушения в Специальную антикоррупционную прокуратуру, но там отказался давать делу ход. После этого антикоррупционеры подали иск уже в Высший антикоррупционный суд, и тот полностью согласился с аргументами активистов, обязав САП открыть уголовное производство.

«Есть реальная обоснованная вероятность того, что указанные в заявлении активы на сумму ориентировочно 52 млн. 602 тыс. 428 грн. были приобретены за счет незаконных средств, полученных в период исполнения заместителем руководителя Одесской областной прокуратуры ОСОБА_5 функций государства, а оформлены они на близких лиц прокурора только для видимости (маскировки). Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что прокурор как субъект декларирования и лицо, уполномоченное на выполнение функции государства, совершил уголовные правонарушения, за которые предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 368-5 УК Украины "Незаконное обогащение" и ст. 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации", — цитирует УНИАН решение ВАКС.

Как напоминает УНИАН, то, что семья Раковичей может жить не по состоянию, в конце прошлого года обнаружили СМИ. Так, в августе 2023 года мать прокурора оформила на себя дом площадью 274,5 кв.м в Санжийке Одесской области, расположенный в нескольких минутах ходьбы от побережья. Кроме того, тогда же на нее была записана квартира в Одессе, площадью около 100 квадратных метров. На его тещу в 2023 году была оформлена квартира в Одессе площадью 94,7 квадратных метров. Кроме того, у нее уже был дом в г. Белгород-Днестровский и в 69 квадратных метров в ЖК "Французский" в Одессе.

« Кстати, ранее, в 2018 году, мать и отец заместителя одесского облпрокурора сделали ему неожиданные подарки – по 650 тыс грн каждый. Интересно, что хотя после этого, в 2019 году Максим Ракович развелся, формально, согласно декларации, они все время проживают вместе. Более того, когда ушел из жизни отец Максима (к слову – он, как и его сын, всю жизнь проработал в органах прокуратуры), то немалое наследство (в том числе 7,4 млн грн и недешевую недвижимость) он оставил не сыну, а его бывшему. жене», — говорится в сообщении УНИАН.

После решения ВАКС САП открыла в отношении Раковичей два отдельных производства – 42024000050000039 – по факту приобретения активов, стоимость которых значительно превышает их законные доходы, и 42024000050000040 – по фактам умышленного внесения в декларации фигурантов заведомо.

Если факты о внесении в декларацию недостоверных сведений подтвердятся, фигурантам дела грозит штраф от четырех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В случае подтверждения фактов незаконного обогащения — наказанием может стать лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

К слову, по данным УНИАН, в 2021 году Максим Ракович заполнял так называемую «Анкету добродетели прокурора». В ней он лично подписался, что уровень его жизни соответствует имеющемуся у него и членам семьи имуществу и полученным доходам. Теперь давать оценку этим словам будет расследование НАБУ.