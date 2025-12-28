СМИ: Встреча Трампа и Зеленского завершилась — первые детали

Встреча Трампа и Зеленского / © Associated Press

Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде завершилась.

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на слова главы МИД Италии Антонио Таяни.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась, и сейчас оба президента проводят видеоконференцию с европейскими лидерами. Итальянское СМИ отмечает, что среди участников беседы — их премьер Джорджа Мэлони.

«Теперь увидим, что произойдет; увидим, примет ли Путин предложения. Вопрос безопасности также чрезвычайно важен для нас, европейцев. Европа должна сыграть важную игру: мы должны быть едиными из США, поскольку мы можем быть ключевым партнером по прекращению войны», — сказал Таяни.

Далее ожидается пресс-конференция лидеров двух стран. Также ожидается разговор президента США с диктатором Путиным.

Напомним, Дональд Трамп сделал громкое заявление перед переговорами с Зеленским и заявил, что скорое завершение войны может быть возможно.