- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1116
- Время на прочтение
- 1 мин
СМИ: Встреча Трампа и Зеленского завершилась — первые детали
Встреча Трампа и Зеленского завершилась и продолжалась 2,5 часа.
Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде завершилась.
Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на слова главы МИД Италии Антонио Таяни.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась, и сейчас оба президента проводят видеоконференцию с европейскими лидерами. Итальянское СМИ отмечает, что среди участников беседы — их премьер Джорджа Мэлони.
«Теперь увидим, что произойдет; увидим, примет ли Путин предложения. Вопрос безопасности также чрезвычайно важен для нас, европейцев. Европа должна сыграть важную игру: мы должны быть едиными из США, поскольку мы можем быть ключевым партнером по прекращению войны», — сказал Таяни.
Далее ожидается пресс-конференция лидеров двух стран. Также ожидается разговор президента США с диктатором Путиным.
Напомним, Дональд Трамп сделал громкое заявление перед переговорами с Зеленским и заявил, что скорое завершение войны может быть возможно.