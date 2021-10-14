"Смог съесть только один хинкали": Саакашвили рассказал подробности о своем задержании

В Тбилиси заказал доставку хинкали.
Задержанный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили ответил на вопросы журналистов оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
"Я приехал в Грузию потому, что по-другому не мог. Это была не первая попытка вернуться сюда. Не все получилось так, как я планировал. Первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это не был вояж бизнес-класса. Я приехал потому, что иначе не мог поступить. Когда я смотрю на демократию, геополитику, разрушение внутренних институтов, думаю, что мы переходили черту невозврата", - заявил Саакашвили.
Он добавил, что за четыре дня своего тайного нахождения в Грузии был в нескольких местах - Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, в нескольких местах в регионе Самегрело. Он также на Рикотском перевале ел хачапури.
"В Тбилиси заказал доставку хинкали, но до задержания смог съесть только один хинкали", - уточнил Саакашвили.
В связи с его прибытием в Грузии были задержаны три человека. Саакашвили считает, что эти люди жертвы большой несправедливости и скоро они будут на воле.
"На таких людях стоит эта страна", - уточнил Саакашвили.
В тюрьме у него была очень теплая встреча с родными, - резюмировал бывший президент Грузии.
Напомним, 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
К слову, 14 октября соратники Саакашвили соберутся на проспекте Руставели и потребуют его освобождения.
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