Макфол призвал Вашингтон изменить стратегию переговоров и не поддаваться тактике Кремля, которая может привести к новой агрессии в будущем.

Нынешний переговорный процесс Вашингтона с Кремлем не приведет к долгосрочному миру. Россия лишь требует уступок, не предлагая ничего вместо этого.

Об этом рассказал посол США в России в 2012-14 годах, профессор политических наук, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол в проекте "Ремовская Интервью".

По его словам, то, что известно о первых контактах американской и российской сторон, свидетельствует о том, что Вашингтон выдвигает требования только к Украине, в то время как Кремль получает все возможные уступки.

“Пока речь идет только об уступках с украинской стороны. Украина должна отдать территории, не вступать в НАТО, передать США половину доходов от полезных ископаемых и даже провести президентские выборы еще до переговоров. Это все – уступки Путину”, – заявил Макфол.

Он подчеркнул, что подход американской стороны ошибочен и не может привести к устойчивому миру.

“Нельзя соглашаться с уступками в начале переговоров. Они возможны в процессе. Но сейчас США не добиваются никаких уступок Путину”, – добавил экспосол.

Макфол также обратил внимание на опытность российских дипломатов. К примеру, глава МИД РФ Сергей Лавров находится на своем посту более 20 лет, тогда как американская переговорная команда работает всего несколько недель.

“Я вижу классическую тактику Кремля: ничего не предлагать, требовать максимум и ждать, что другая сторона начнет обсуждать это внутри команды, потому что заинтересована в соглашении. Но это не принесет ни выгоды США, ни хорошего соглашения для Украины”, – подчеркнул дипломат.

Напомним, абсолютное большинство украинцев категорически против (91%) переговоров США и РФ по прекращению войны без участия Киева.

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