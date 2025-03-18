Смогут ли Украина и РФ договориться о прекращении атак по энергетике: ответ Зеленского

Украина будет поддерживать все инициативы, ведущие к прекращению огня и достижению мира. Однако, прежде чем подписывать какие-либо договоренности, нужно узнать, на каких условиях они предлагаются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции вечером вторника, 18 марта.

"Всем нужно давить, чтобы был постоянный мир. Если президент Трамп может дожать относительно деталей и не бить по энергетике и по морю, если такой первый шаг и других шагов пока нет — пусть расскажет тогда детали, как мы будем это делать. Я уверен, что американская и украинская сторона будут поддерживать любые шаги, ведущие к уменьшению ударов. Чтобы там не было, мы будем такие шаги поддерживать", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что хотел бы услышать детали предложения по паузе в ударах по энергетике.

"Я бы хотел услышать больше деталей. Тем более что американская сторона предлагает группам встретиться на Ближнем Востоке. Я так понимаю, Саудовская Аравия имеется в виду. Я не видел деталей. Мы поддерживаем все шаги по окончании войны. Но для того, чтобы что-то поддерживать – надо понимать, что конкретно. Будет время у президента Трампа – он наберет", – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский отметил, что обещание россиян "немедленно" прекратить атаковать Украину ракетами и дронами, которое Путин якобы дал Трампу во время телефонного разговора, пока не работает.

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