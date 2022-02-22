Смотрите онлайн совместный марафон "Права на владу" и "Твого вечера" 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, в 21:00 в эфире 1+1 состоится общий марафон ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір". Наталия Мосейчук с Егором Гордеевым и приглашенными гостями обсудят последствия признания Россией так называемой независимости временно оккупированных территорий и существует ли угроза полномасштабного вторжения в Украину.

Во время эфира поднимут важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев. А именно: попытается ли Россия завоевать ту часть Донбасса, которую до сих пор не сумела захватить? Возросла ли угроза полномасштабного вторжения? Что делать Украине с ОРДЛО и его жителями, которые превратились в заложников России? Об этом ведущие Наталия Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями специального телемарафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір", который пройдет на этой неделе во вторник и среду.

Среди спикеров: представители власти, эксперты, военные, лидеры общественного мнения, волонтеры.

В дискуссии примут участие:

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль,

Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен,

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске (2015-2016, 2019) Роман Безсмертный,

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

народный депутат (2014-2019) Сергей Лещенко,

юрист Геннадий Друзенко,

общественный деятель Олесь Доний,

советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,

глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник,

банкир Олег Гороховский.

Смотрите общий марафон "Права на владу" и "Твого вечера" во вторник, 22 февраля, в 21:00 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.