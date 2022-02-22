Смотрите онлайн совместный марафон "Права на владу" и "Твого вечера" 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, в 21:00 в эфире 1+1 состоится общий марафон ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір". Наталия Мосейчук с Егором Гордеевым и приглашенными гостями обсудят последствия признания Россией так называемой независимости временно оккупированных территорий и существует ли угроза полномасштабного вторжения в Украину.
Во время эфира поднимут важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев. А именно: попытается ли Россия завоевать ту часть Донбасса, которую до сих пор не сумела захватить? Возросла ли угроза полномасштабного вторжения? Что делать Украине с ОРДЛО и его жителями, которые превратились в заложников России? Об этом ведущие Наталия Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями специального телемарафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір", который пройдет на этой неделе во вторник и среду.
Среди спикеров: представители власти, эксперты, военные, лидеры общественного мнения, волонтеры.
В дискуссии примут участие:
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
- Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен,
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
- Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске (2015-2016, 2019) Роман Безсмертный,
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- народный депутат (2014-2019) Сергей Лещенко,
- юрист Геннадий Друзенко,
- общественный деятель Олесь Доний,
- советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
- глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко,
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник,
- банкир Олег Гороховский.
Смотрите общий марафон "Права на владу" и "Твого вечера" во вторник, 22 февраля, в 21:00 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.