"Сможем организовать этот важный визит": Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Зеленский убежден, что Украина сможет организовать важный визит Папы "в это самое ответственное время".
Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.
Зеленский считает, что сейчас реально организовать визит, который поддержит каждого из украинцев.
"Утром говорил с Его Святейшеством Папой Франциском о поиске мира для Украины, для нашего государства, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах в окруженные города. Поблагодарил Его Святейшества за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это самое ответственное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого из украинцев", — сказал президент.
Ранее Зеленский рассказал о саммитах G7, НАТО и ЕС.
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