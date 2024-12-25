Сможет ли НАТО противостоять РФ без помощи США: лидеры трех стран Европы сделали вывод

Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии заявили, что победа Украины над Россией имеет жизненно важное значение для защиты плохо вооруженной Европы.

Лидеры трех европейских стран-членов НАТО, территория которых граничит с Россией, заявили, что альянс "не готов" воевать с путинской Россией без участия США, и призвали союзников резко увеличить расходы на оборону.

Об этом пишет The Independent.

Издание отмечает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии призвали НАТО прекратить "бесконечные дебаты" о том, как справиться с надвигающейся угрозой со стороны России, заявив, что пришло время укрепить обороноспособность Европы.

"Мы не готовы [к войне с Россией – ред.]. Это совершенно ясно. Мы не можем продолжать просто надеяться, что США будут по-прежнему активно участвовать в европейских делах", — завил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Нам необходимо наращивать наши оборонные возможности из-за угрозы со стороны России и ее неспособности быть демократией и действовать в мире, основанном на правилах", — добавил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Эти три страны являются единственными членами НАТО, которые имеют общую границу с Россией протяженностью почти 2000 километров – от северной оконечности Финляндии до юго-восточной оконечности Латвии. Последняя также граничит с Беларусью, которая находится под влиянием Кремля. Финляндия, Эстония и Латвия также входят в число стран НАТО, которые тратят на оборону больше всего средств по отношению к своему валовому внутреннему продукту (ВВП), а за последние 10 лет удвоили размер этой статьи государственных расходов.

Расходы НАТО на оборону

Необходимость увеличения инвестиций в оборону в Европе возникла еще до избрания Трампа, однако именно он стал резко критиковать плохое вооружение многих европейских членов НАТО. В начале 2024 года будущий 47-й президент США заявил, что будет поощрять Россию "делать все, что ей вздумается" с членами НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону альянса.

Это вызвало критику и обвинения в адрес Трампа в подрыве статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. Однако президент Финляндии Александр Стубб поддержал "давление" со стороны Трампа, заявив, что "каждый должен устранить свой дефицит обороны", а также сосредоточиться "на возможностях, а не на расходах".

"Я не думаю, что у нас может быть НАТО без Соединенных Штатов", — подчеркнул Стубб.

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Известно, что в НАТО обсуждают вопрос о повышении обязательного уровня расходов на оборону. В настоящее время – это 2% от ВВП. Рассматриваются предложения повысить этот показатель до 2,5% или даже до 5%.

Для сравнения, в начале 2025 года расходы РФ на вооружения и содержание армии составят 6,3%. Эстония тратит 3,4% своего ВВП на оборону, что является вторым по величине показателем в альянсе после Польши. Латвия тратит 3,15%, что делает ее четвертой по величине страной по расходам после США, а Финляндия тратит чуть более 2,4%. В целом, только две трети стран-членов альянса сейчас выделяют не менее 2% ВВП на оборонные нужды.

Россия или Китай — кто главный враг США

Хотя никто из европейских лидеров, похоже, не верит, что Трамп может инициировать выход США из НАТО, несмотря на его давний скептицизм в отношении альянса, существуют опасения, что при новом президенте Соединенные Штаты могут переключить свое внимание на Китай и защиту Тайваня.

"Их главный враг или конкурент — это Китай", — заявил Стубб, добавив, что, по его мнению, Трамп тем не менее понимает важность альянсов в борьбе с Пекином.

Эксперты также отмечают, что если США слишком быстро сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе, не дав Европе времени усилить оборону и стать более независимой, они могут быть снова втянуты в проблемы европейской безопасности, что потребует гораздо больших затрат.

"Я думаю, что в интересах Соединенных Штатов оставаться вовлеченными [в дела Европы – ред]. В любом случае я считаю, что основанные на ценностях альянсы длятся гораздо дольше, чем союзы, основанные на интересах", — подчеркнул президент Финляндии.

Поддержка НАТО Украины

В основе потребности Европы тратить больше на оборону лежит ее поддержка Украины в войне с Россией. Помимо того, что Трамп поставил под сомнение поддержку США в НАТО, он также пообещал положить конец преобладающей западной философии поддержки Киева до тех пор, пока оккупационные силы РФ не будут полностью вытеснены с территории Украины.

Он заявил, что убийства с обеих сторон должны прекратиться немедленно, и что он обеспечит прекращение войны в течение 24 часов после вступления в должность. Многие политики и эксперты считают, что это будет означать принуждение Украины уступить по крайней мере часть своих оккупированных территорий российскому агрессору.

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Однако граничащие с РФ страны Европы по-прежнему непреклонны в своем убеждении, что Путин не должен получить "награду" за вторжение в Украину, так как от этого зависит безопасность всего континента.

"Если говорить совсем откровенно, если Украина потерпит поражение в войне с Россией, нет нужды спрашивать, кто следующий. Если мы позволим России как режиму, как разбойнику, как преступнику, захватить что-то силой, а после этого скажем: да, давайте согласимся, что половина захваченного принадлежит им, то это будет очень плохим посланием для будущего демократического мира", — подчеркнул премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Однако неспособность Европы защитить себя, особенно без США, лишь подчеркивает ее трудности в дальнейшей военной поддержке Украины.

"Мы обучаем украинцев вместе с эстонцами и финнами, но на данный момент возможностей недостаточно. Я бы сказал, что в настоящее время одной из проблем является не только то, что многие страны не готовы поставлять Украине оружие, но и то, что оборонная промышленность не способна производить на необходимом уровне. Мы можем предоставить Украине то, что можем, но во многих случаях мы уже находимся на грани того, что у нас есть", — признал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, одна из стран заявила о готовности к возможному нападению РФ. Финский премьер-министр Петтери Орпо подчеркнул, что опасения Финляндии о возможном вовлечении в войну вполне обоснованы. Поэтому Хельсинки готовы к такому развитию событий.

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