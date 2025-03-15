Сможет ли Россия сохранить захваченные территории Украины — заявление Дуды

Вопросы временно оккупированных Россией украинских территорий будут обсуждаться во время переговоров.

Об этом в интервью Би-би-си сказал президент Польши Анджей Дуда.

"Это совсем другой вопрос, как это будет решаться. И это, по моему мнению, предмет фундаментальных переговоров. Я не знаю, как именно американская сторона собирается склонить Россию к переговорам, которые были бы конструктивными, которые стремились бы заключить такой мир, на который сможет согласиться и Украина", — сказал он.

Дуда также подчеркнул, что стоит помнить – у Украины также есть свои интересы.

"И категорически нельзя подходить к этому так, что есть только интересы России. Я убежден, что президент Дональд Трамп это прекрасно понимает", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на переговорах в Саудовской Аравии, среди прочего, обсуждался территориальный вопрос. Вопрос территорий он называет самым сложным после прекращения огня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва во время переговоров по окончании войны не будет вести разговор о возвращении Украине оккупированных территорий.

Читайте также: