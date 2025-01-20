Сможет ли Трамп добиться мира для Украины: в Bloomberg предостерегли по поводу капитуляции

Обозреватель сделал тревожное заявление о сценарии, который был бы ближе к капитуляции, а не к миру, к которому стремятся украинцы.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не сможет открыть двери до мирного урегулирования войны в Украине – по крайней мере, на условиях, которые сегодня готов рассмотреть Кремль.

Об этом в статье для Bloomberg пишет обозреватель Марк Чемпион.

В публикации говорится, что для Украины 2024 год стал ночным кошмаром, в значительной степени вызванным крахом формулы победы в начале войны: подбора мотивированных военных к сложным западным арсеналам.

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По мнению автора статьи, Трамп вряд ли сможет открыть двери для мирных переговоров по Украине.

"Может ли Дональд Трамп, только что приступивший к обязанностям президента США и уже добившийся прекращения огня в Газе, открыть двери к мирному урегулированию в Украине? Очевидно, нет – по крайней мере на условиях, которые сегодня готов рассмотреть Кремль. Такой сценарий был бы ближе к капитуляции, а не к миру, к которому стремятся украинцы", – говорится в материале.

Чемпион считает, что у Трампа есть шанс повлиять на события только в случае усиления позиции Украины, чтобы убедить президента России Владимира Путина в неизбежности потерь в случае его несогласия на реальное урегулирование войны. Если поддержка Украины со стороны новой администрации США будет недостаточной, российский диктатор получит еще меньше стимулов для компромисса.

Автор статьи объяснил суть стратегии "сильной руки". Так, Украина должна быть в состоянии сдерживать Россию, нанося ей существенные потери, останавливать ее наземное наступление и быть уверенной в поддержке союзников.

"Если Трамп хочет, чтобы все двигалось быстро, угроза должна быть гораздо острее", – отмечается в публикации.

Команда нового президента США по внешней политике уже корректирует ожидания по мирному урегулированию в Украине: от обещаний мира через 24 часа после инаугурации до срока в 100 дней или больше. Однако основной стратегией остается ослабление нефтяных санкций, что должно стимулировать Путина к конструктивному диалогу. По словам обозревателя, эта тактика выглядит слишком наивно, если ее не подкрепить значительными рычагами давления.

В материале также говорится, что в начале полномасштабной войны симбиоз между украинским войском и западным вооружением позволил Киеву оказывать успешное сопротивление значительно более мощному врагу. Однако после неудачного контрнаступления летом 2023 этот механизм начал давать сбои. Обострила ситуацию задержка в выделении Конгрессом США 60 млрд дол. помощи. Нехватка ресурсов и живой силы усугубляет кризис.

По словам экс-советника Сил обороны Украины Александра Данилюка, среди потенциальных новобранцев растет восприятие службы как "билета в один конец". Это понижает мотивацию, в особенности на фоне роста потерь и ограниченных ресурсов для ведения войны. А отправка на фронт плохо оснащенных мобилизованных выглядит как риск будущим ради иллюзорной награды.

Однако в 2025 году эту ситуацию можно изменить. Собственные мощности Украины по производству оружия резко выросли с начала войны. Хотя перспективы на поле боя хмурые, когда Украина должна прибегать к стратегии уступок территориями в обмен на максимальные потери России, пока нет никаких признаков краха или российского прорыва.

В таких условиях призывы кандидата на должность советника по национальной безопасности Майка Волтца, например снижение мобилизационного возраста до 18 лет для демонстрации "приверженности демократии", неприличны. Автор статьи акцентировал, что Украина уже принесла огромные жертвы, и ее слабость заключается не в отсутствии воли, а в нехватке ресурсов.

"Наличие большего количества хорошо оснащенных солдат для укрепления оборонных линий Украины и возвращения инициативы на поле боя будет критически важным для того, чтобы убедить Путина договориться о настоящем урегулировании", — подчеркнул обозреватель.

По его мнению, в долгосрочной перспективе это было бы выгодно как России, так и Европе и США. Но к тому моменту, когда это станет понятно всем сторонам конфликта, и Путина, и Трампа уже давно не будет.

К слову, по мнению эк-спосла США в Украине Джона Хербста, устойчивый мир принесет предоставление Украине более мощного оружия со стороны администрации Трампа.

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