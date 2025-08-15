Сможет ли Трамп договориться с Путиным: что говорят американцы

Дональд Трамп / © Associated Press

Почти 60% граждан США сомневаются, что президент Дональд Трамп способен принимать мудрые решения относительно войны России против Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, на которые ссылается Politico.

Опрос показал, что демократы доверяют Трампу гораздо меньше, чем республиканцы. В то же время, среди сторонников Республиканской партии уровень поддержки тоже снизился: если в июле 2024 года 81% республиканцев считали, что Трамп сможет справиться с ситуацией, то сейчас так думают лишь 73%.

Также граждане США разделились во взглядах на то, должны ли США продолжать оказывать помощь Украине в войне. Демократы гораздо чаще поддерживают такую помощь, чем республиканцы.

«Мы видим, что восприятие Трампа изменилось после того, как он начал чаще публично критиковать Россию», — отмечает издание.

Меньше американцев считают, что президент слишком поддерживает Москву.

Опрос проводился онлайн и по телефону с 4 по 10 августа среди 3554 взрослых. Погрешность составляет около 1,8%.

Напомним, Трамп перед встречей на Аляске заявил, что ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине. Американский президент подчеркнул, что продолжение атак России не усиливает позиции Кремля, а наоборот — вредит Путину.

Также сотни проукраинских протестующих, вышедших на главные улицы Анкориджа накануне саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, выразили скептицизм по поводу результатов встречи и разочарования отсутствием президента Украины Владимира Зеленского.

Требования демонстрантов, среди которых преобладали местные жители, были четкими: любые переговоры по прекращению военных действий Кремля в Украине не должны проходить за счет суверенитета Украины.