Сможет ли Трамп завершить войну через полгода: что говорят в Раде

Народный депутат Украины Егор Чернев считает, что президент США Дональд Трамп действительно может завершить войну через полгода.

Об этом народный избранник сказал в интервью LB Live.

Чернев объяснил, почему считает возможным окончание войны через полгода.

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"Я думаю, что эти полгода (для завершения войны – ред.), о которых говорит Трамп, они возможны по нескольким причинам. Прежде всего, Трампу нужно показать результат. Эти 100 дней одинаковы что в Украине для президента, что в Соединенных Штатах, что где угодно в мире. Показать, пока у тебя есть "медовый месяц" с избирателями, пока они тебя поддерживают, что ты можешь выполнять свои обещания. Я думаю, это одна из причин", – рассказал нардеп.

Он отметил еще один фактор: сейчас идет определенная работа относительно того, какими могут быть условия мирных переговоров. По словам Чернева, США будут думать о том, как уложиться в эти шесть месяцев.

"И третий факт – для РФ этот год тоже решающий. Они это понимают исходя из состояния экономики", – обратил внимание политик.

По его мнению, президент США может ужесточить санкции против России, и это нанесет еще больший ущерб ее экономике, особенно если это будет нефтегазовый сектор.

Напомним, ранее в команде Трампа высказали мнение, что значительного прогресса в решении войны в Украине не следует ожидать по крайней мере в течение следующих шести месяцев.

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