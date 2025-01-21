Сможет ли Трамп завершить войну через полгода: что говорят в Раде

Народный депутат объяснил, что Дональд Трамп будет стремиться показать избирателям способность выполнять свои обещания.
Народный депутат Украины Егор Чернев считает, что президент США Дональд Трамп действительно может завершить войну через полгода.
Об этом народный избранник сказал в интервью LB Live.
Чернев объяснил, почему считает возможным окончание войны через полгода.
"Я думаю, что эти полгода (для завершения войны – ред.), о которых говорит Трамп, они возможны по нескольким причинам. Прежде всего, Трампу нужно показать результат. Эти 100 дней одинаковы что в Украине для президента, что в Соединенных Штатах, что где угодно в мире. Показать, пока у тебя есть "медовый месяц" с избирателями, пока они тебя поддерживают, что ты можешь выполнять свои обещания. Я думаю, это одна из причин", – рассказал нардеп.
Он отметил еще один фактор: сейчас идет определенная работа относительно того, какими могут быть условия мирных переговоров. По словам Чернева, США будут думать о том, как уложиться в эти шесть месяцев.
"И третий факт – для РФ этот год тоже решающий. Они это понимают исходя из состояния экономики", – обратил внимание политик.
По его мнению, президент США может ужесточить санкции против России, и это нанесет еще больший ущерб ее экономике, особенно если это будет нефтегазовый сектор.
Напомним, ранее в команде Трампа высказали мнение, что значительного прогресса в решении войны в Украине не следует ожидать по крайней мере в течение следующих шести месяцев.
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