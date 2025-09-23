Сможет ли Украина полностью вернуть свою территорию: Трамп назвал главные условия

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп уверен, что Украина способна вернуть всю свою территорию к границам 1991 года. По его словам, для этого необходима финансовая поддержка Европы и НАТО.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«После того, как я узнал и полностью понял военно-экономическую ситуацию Украины/России, и увидев экономические проблемы, которые это влечет за собой Россию, я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в частности, НАТО, возвращение к исходным границам, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?», — отметил Трамп.

Реклама

Он также высказался по поводу русской армии. По его мнению, Россия бесцельно ведет войну уже более полутора лет, хотя «реальная военная сила могла бы выиграть ее менее чем за неделю». Это, по словам Трампа, свидетельствует не о силе РФ, а наоборот, делает ее похожей на «бумажного тигра».

«У Путина и России есть Большие экономические проблемы, и это время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам добра. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО для того, чтобы НАТО делало с ним то, что они хотят. Всем удачи!», — подытожил Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. / © Скриншот

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил новый дедлайн в отношении российского диктатора Владимира Путина. Журналист спросил Трампа, до сих пор ли он доверяет Путину. На что американский президент уклонился от конкретного ответа.

Также он обвинил страны НАТО и ЕС в том, что фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть.

Реклама

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Трамп не давит на Россию.