Смягчение санкции против РФ: США предложили проект мирного соглашения

Мирный план Трампа предлагает смягчить санкции против РФ, оставив оккупированные территории Украины под ее контролем / © ТСН.ua

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США представили союзникам предложение по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. В перечень условий для длительного прекращения боевых действий входит смягчение санкций против Москвы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников.

По словам источников издания, проект мирного соглашения был представлен европейским союзникам и Украине в ходе встреч в Париже в четверг, 17 апреля. А уже в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом теряет терпение и готов отказаться от усилий по мирному урегулированию войны в Украине, если прогресс не будет достигнут быстро.

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«Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами подряд. Нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас другие приоритеты», — сказал Рубио.

При этом вице-президент США Дж. Д. Вэнс в этот же день во время визита в Рим сказал, что он «оптимистично» оценивает шансы на завершение войны.

По словам европейских чиновников, знакомых с ситуацией, мирное соглашение, предложенное администрацией Дональда Трампа, не предполагает прочного и длительного мира. Фактически, это замораживание конфликта, которое оставляет оккупированные украинские территории под контролем Москвы, а вступление Украины в НАТО больше не обсуждается. Источники отказались предоставить больше подробностей, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждения. Один из источников заявил, что планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию, и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими.

Издание отмечает, что отмена санкций, пока Россия продолжает оккупировать большие территории Украины, может оказаться проблематичной. Например, снятие ограничений Евросоюза, включая размораживание российских активов, потребует согласия всех государств-членов.

Напомним, Климкин назвал заявление Рубио о возможной остановке мирных инициатив США формой политического шантажа.