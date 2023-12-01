Снабжение Украины новых ракет большой дальности из США перенесено на следующий год — СМИ

По данным Пентагона и источникам, знакомым с ситуацией, Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую крупную партию ракетно-ракетных бомб.

Они адаптированы США для нанесения ударов на расстоянии почти 100 миль (160 км – ред.).

Об этом пишет Reuters.

Когда минувшей осенью Boeing (BA.N) впервые обратился в США с просьбой приобрести и отправить в Украину бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB), самые оптимистичные сроки доставки были примерно весной этого года, согласно документу, с которым ознакомился Reuters в то время. В феврале Politico сообщало, что поставки пройдут только позже 2023 года.

Украина нуждается в GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль, посланных США. Это позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, достижимыми ракетами, которые сейчас выпускаются из поставляемой США ракетно-ракетной системы высокой мобильности (HIMARS) и заставит Россию переместить свои поставки еще дальше от линии фронта.

Люди, знающие текущие сроки, говорят, что доставка в США компанией Boeing, главным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед последующей отправкой в Украину.

Представитель Пентагона сказал, что «мы ожидаем предоставления этой ключевой возможности в начале 2024 года после успешной проверки», что является еще одним термином для тестирования.

Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, согласно заявлению Пентагона для Reuters, поставки были приостановлены до конца года. Производство нуждалось в государственных материалах, поэтому подписание контракта сдерживало его начало.

Решение отправить ракету большой дальности, которую правительство США не приобрело для себя, было принято после предложения прошлым летом от Boeing Co (BA.N) в командование США в Европе, управляющее оружием для Украины.

Boeing не ответил на запрос о комментарии.

Несмотря на то, что в марте Россия заявила, что сбила GLSDB, США не снабжали Украину никакой "умной бомбы", сказал американский чиновник и лицо, знакомое с этим вопросом. СМИ не смогли определить, поставляла ли Киеву оружие другая страна.

GLSDB создан совместно шведскими SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N). Согласно вебсайту SAAB, он управляется с помощью GPS, может уничтожить некоторые электронные помехи, его можно использовать при любых погодных условиях и против бронетехники.

Напомним, в свою очередь глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что Венгрия никогда не предоставит Украине оружие. Ибо, по его словам, "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".

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