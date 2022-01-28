"Сначала был в шоке": Зеленский рассказал о своих первых впечатлениях от политики

"Сначала был в шоке": Зеленский рассказал о своих первых впечатлениях от политики

Он назвал старых политиков "потомками процессов, которые были в советские времена".

Президент Владимир Зеленский рад, что стал главой государства без предварительного политического опыта. Он признался, что "сначала был в шоке".

Об этом он сказал во время пресс-конференции для иностранных журналистов.

По словам президента, многие украинские политики заботятся о собственных интересах и занимаются расколом государства.

"Я очень рад, что я не из политики пришел в политику. Я, честно говоря, сначала был в шоке. Им (политикам — Ред.) все равно, что происходит. Война? Война — окей, разберемся. Бизнес? Бизнес. Но они занимаются ежедневно конъюнктурными вещами, шагами. И расколом нашего государства. К сожалению, я должен это констатировать", — сказал Зеленский.

Президент намекнул на своего предшественника, Петра Порошенко, что тот якобы "занимается собственным политическим пиаром".

"Я не видел политических беспорядков на улицах нашего государства. Надо всегда смотреть, что происходит (акции протеста — Ред.), когда это происходит. Например, нет какого-то человека в государстве, он уехал отдыхать — и на улицах Украины покой. Возвращается человек — пришли люди в Офис президента или заблокировали парламент. И все равно, идет ли сейчас борьба с COVID-19 и нужно срочно проголосовать какие-то дополнительные деньги для сдерживания коронавируса и т.д. Все равно этим людям", — отметил президент.

Он назвал старых политиков "потомками процессов, которые были в советские времена".

"Эти люди — они являются представителями олигархата", — подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал свои главные приоритеты работы в должности главы государства.

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