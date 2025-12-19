"Сначала это было похоже на ультиматум": Зеленский рассказал о первой версии мирного плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Будущее Украины исключительно в независимом государстве, а любые уступки агрессору только разожгут его аппетиты.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в общем разговоре с журналистами изданий PAP , TVP и «Польского радио».

От «ультиматума» к диалогу

Отвечая на вопрос о том, что ждет Украину впереди — месяцы упорных боев или дипломатия, Зеленский прокомментировал ход переговоров с участием США.

«Сначала мирный план больше походил на ультиматум. Затем США начали разговаривать с нами более нормально, с пониманием относились к нашим аргументам, и план стал меняться», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул: Украина видит свое будущее только как независимое государство. По его словам, если Путина не остановить сейчас, он получит именно то, чего хочет бесконечное продолжение войны.

О первом дне мира

Зеленского также спросили о его первых действиях после завершения войны. Ответ был однозначным: работа по восстановлению начнется мгновенно.

«Уже в первые секунды после войны все украинцы начнут отстраивать Украину», — заверил он.

Возвращение домой

Отдельной темой разговора стали украинские беженцы. Президент выразил уверенность, что после наступления мира начнется большая волна возвращения людей.

«Я убежден, что многие вернутся в Украину», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что никто не будет принуждать граждан возвращаться силой. В то же время задача государства сделать все необходимое, создать такие условия, чтобы как можно больше украинцев захотели вернуться домой.

Напомним, Зеленский, комментируя выступление Путина на прямой линии в пятницу, 19 декабря, объяснил странную стратегию государства-агрессоры. Он отметил, что «Путиных много» , намекнув на двойников кремлевского диктатора.