Сначала нужен мир: глава дипломатии ЕС об отправке войск в Украину

Россия может завершить развязанную ею войну против Украины, просто прекратив свою агрессию, отметила Кая Каллас.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась о возможности отправки в Украину европейской миротворческой миссии, о чем ранее сообщали СМИ.

Заявление Каллас приводит Tagesschau.

Топ-дипломатка ЕС прокомментировала возможность отправки миротворческих сил в Украину перед консультациями с министрами иностранных дел Германии, Польши, Франции, Великобритании, Испании и Италии в Берлине.

По словам Каллас, перед отправкой такой миссии в Украину должен быть установлен мир.

"Прежде всего, нам нужен мир в Украине, чтобы потом иметь миротворческие силы", – заявила она.

Каллас также повторила, что РФ может завершить развязанную ею войну против Украины, просто прекратив свою агрессию.

"Россия может прекратить бомбить Украину и, вуаля, войны больше не будет", – подчеркнула Каллас.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон якобы имеет замысел потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России. Обсуждение такой миссии должно было стать ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря.

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