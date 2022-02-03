"Сначала нужно поработать": вице-президент Еврокомиссии рассказал, когда Украина сможет вступить в ЕС

"Сначала нужно поработать": вице-президент Еврокомиссии рассказал, когда Украина сможет вступить в ЕС

По словам Валдиса Домбровскиса, выполнение Соглашения об ассоциации "откроет путь для следующих возможных шагов".

В Брюсселе пока не в состоянии называть конкретные даты вступления Украины в Евросоюз.

Об этом заявил во время визита в Украину вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью ТСН.ua.

Домбровскис прокомментировал просьбу премьера Дениса Шмыгаля назвать дату вступления Украины в ЕС.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении также подчеркнул, что сейчас нам нужно сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации. И это то, что мы обсуждали. Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов", — сказал вице-президент Еврокомиссии.

Он признался, что не сказал Шмыгалю какие-либо возможные даты вступления Украины в ЕС. По его словам, Брюссель пока не может называть конкретные даты.

"Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации", — подытожил Домбровскис.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что в этом году Украина может рассчитывать на 2,4 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

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