Сначала нужно посмотреть на Харьков: Зеленский ответил на осуждение атак по НПЗ в России

Президент подчеркнул, что кроме силы РФ ничего не понимает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные организации могут осуждать удары по территории России после того, как приедут в Харьков и посмотрят, как живут люди без света без воды.

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом 3 апреля.

Зеленский поблагодарил "разные международные организации, которые постоянно что-то осуждают".

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"Это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопросы ударов по НПЗ (на территории России – ред.), на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских", – высказался глава государства.

Он сказал, что этим организациям можно дать простой ответ.

"Мне кажется, для того чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, дроны 2 апреля атаковали два завода в Татарстане: завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" и НПЗ "Танеко".

В ООН осудили эти удары и призвали прекратить "нападения на гражданское население и инфраструктуру".

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