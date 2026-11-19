Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск признал Россию агрессором в войне против Украины, однако в то же время заявил о якобы причастности США к смене власти в Киеве в 2014 году. Таким образом, он повторил один из распространенных нарративов российской пропаганды.

Об этом Маск заявил в интервью журналисту Эндрю Россу Соркину во время саммита DealBook, организованного The New York Times.

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Обсуждая причины российско-украинской войны, миллиардер согласился, что Россия является агрессором, поскольку совершила вооруженное вторжение в Украину.

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В то же время, Маск фактически обвинил Вашингтон в причастности к отстранению от власти пророссийского президента Виктора Януковича во время событий Революции достоинства 2014 года. «Это агрессивные действия. И без помощи Государственного департамента США и других ведомств этого не произошло», — заявил он.

Миллиардер признал, что его слова могут воспринять как попытку оправдать Россию, однако заверил, что не намерен.

Более подробно объяснять свою позицию Маск не стал, отметив, что для этого потребовалось бы слишком много времени. В то же время он предположил, что впоследствии может изложить свои аргументы в письменном виде.

SpaceX объяснила ограничение работы Starshield в Украине

Ранее стало известно, что украинские военные столкнулись с ограничениями скорости спутниковой связи Starshield вдоль линии фронта и временно оккупированных территорий. Проблемы были зафиксированы еще 12 ноября.

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По информации журналиста PBS NewsHour Ника Шифрина, представители компании Илона Маска SpaceX в ходе переговоров с украинской стороной объяснили ограничение «технической проблемой», однако не уточнили ее характер и причины.

Как сообщил журналист со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника, в течение пяти дней Киев не мог получить от компании конкретные объяснения ситуации.

Президент Владимир Зеленский также сообщал, что Министерство обороны обращалось в SpaceX с просьбой объяснить ограничение работы спутниковой связи.

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