"Сначала скажи "даю": Зеленский в очередной раз возмутился "сливом" приложения Плана победы

По мнению президента, когда партнеры сначала раскрывают содержание приложения, это свидетельствует, что они "не очень хотят что-то давать".

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз выразил критику в адрес партнеров из-за утечки информации о просьбе ракет Tomahawk, содержащейся в тайном приложении Плана победы.

Об этом глава государства сказал во время общения с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья 31 октября.

Президент подчеркнул, что следует сначала предоставлять то, о чем просит Украину, и только потом рассказывать о содержании приложений.

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"Любой план является сильным, когда его поддерживают. И если ты хочешь публично сказать детали и закрытые приложения, которые есть в плане, касающиеся, например, ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", – высказался Зеленский.

"Потому что когда кто-то из партнеров сначала говорит, что в приложении, это говорит о том, что он не очень хочет что-то давать, таким образом откладывает решение", — добавил глава государства.

Напомним, днем ранее Зеленский заявил, что вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Белым домом. "Итак, между партнерами нет ничего конфиденциального", — возмутился президент

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