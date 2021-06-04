СНБО рассмотрел на новом заседании 8 вопросов, один отправили на доработку: Данилов рассказал детали

Два вопроса рассматривали в режиме "секретно".

Совет национальной безопасности и обороны собрался сегодня, 4 июня, на очередное заседание. Члены СНБО рассматривали восемь вопросов, из них два — в режиме "секретно".

Об этом доложил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания.

"Только что закончилось заседание СНБО, на котором рассматривался 8 вопросов. Первое — это ситуация безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, а также Херсонской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областях. Вопрос рассматривался в режиме "секретно". Речь идет о поручении президента, которое он дал 27 апреля, находясь в Херсоне: отработать, сделать дополнительные ситуации безопасности именно на этих территориях", — сказал Данилов.

Второй вопрос, по его словам, касался неотложных мер по углублению интеграции Украины в организацию Южно-Атлантического договора. Этот вопрос принято единогласно, его рассматривали тоже в режиме "секретно".

Третий вопрос — отчет о результатах проведения осмотра общегосударственной борьбы с терроризмом.

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"Мы находимся в крайне сложной ситуации, докладывал заместитель руководителя СБУ генерал Баранецкий, отчет — то, что касается борьбы с терроризмом, был утвержден", — сказал Данилов.

Четвертый вопрос — совершенствование сети институциональных центров и цифровой трансформации в сфере национальной безопасности и обороны. Именно то, что касается Кабмина, ОГА.

"Расширение тех центров, которые сегодня есть в секторе безопасности и обороны. К ним присоединяются институциональные центры, которые будут в сети Кабмина. И это будет единая система по управлению безопасности на всей территории Украины", — добавил секретарь СНБО.

Пятый вопрос — развитие авиастроительной отрасли. Шестой вопрос — о состоянии водных ресурсов и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины. Но, этот вопрос был снят с повестки дня и его отправили на доработку.

"Докладывал господин Шлихта (руководитель Госводагентства). Вопрос живо обсуждали, с учетом того, что Владимир Александрович (Зеленский) остался недоволен подготовкой этого вопроса, не все проблемные вопросы были определены на этой повестке дня по этому вопросу. Было принято решение этот вопрос включить в следующее заседание. Речь идет о том, что мы с вами должны знать, какую воду употребляем, что с нашим населением после этого происходит и главное — понимать, куда после использования отправляется вода", — высказался Данилов.

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Данилов добавил, что в водном вопросе внимание обращали на "регион Кривбасса, на южные регионы, где надо сейчас надо уделять очень много внимания". Прежде всего, речь идет о качестве питьевой воды и обеспечения сельского хозяйства и промышленности.

Рассматривался вопрос о направлении национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации Демократической Республики Конго.

"Там наш контингент, сейчас он будет увеличиваться, незначительно. Вопрос принято единогласно ", — добавил он.

Кроме того, был отчет главы МИД Арсена Авакова о результатах реализации СНБО от 14 мая 2021 года "О применении персональных санкций".

"То, что журналисты окрестили "санкции к ворам в законе" и иностранных "криминальных авторитетов", — пояснил секретарь Совбеза.

Также был вопрос, который связан с тем, как лица попадают в санкционные списки. Кроме того, было дано поручение на ближайшие заседания СНБО получить отчет руководителя Госгеонадр Украины. И есть поручение президента — получить отчет по борьбе с контрабандой, а именно, как повлияли решения в СНБО на борьбу с ней.

"Следующий вопрос в повестке дня, которое было — по выполнению протокольного решения от 14 мая 2021 года о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности. Речь шла о Конча-Заспе, о Пуще-Водице. Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода своих имений", — сказал Данилов.

Также обсуждали поручение президента о том, кто из граждан Украины находится под санкциями США, что это за граждане и почему они там оказались.

"В США есть несколько институтов, которые вводят непосредственно санкции в отношении граждан других стран, одна из них – это Минфин. Сейчас под санкциями Минфина находятся 130 граждан Украины, проверяется МВД, когда они стали гражданами Украины, какие у них есть для этого основания и документы, кроме того есть отдельный перечень, еще четыре гражданина, которые по другой институции, от Госдепа, получили санкции. Сейчас под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы поручили СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки по каждому из них проверить всю информацию, на основании чего они получили санкции от США для принятия соответствующих решений при необходимости на следующих заседаниях СНБО", — подытожил Алексей Данилов.

Шла речь на СНБО 4 июня и о так называемом "законе о олигархах".

Как сообщалось, 15 мая СНБО принял новые санкции против почти 700 человек — "воров в законе" и иностранных "криминальных авторитетов". Санкции, применяемые к ворам в законе, в частности, это блокирования активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграции.

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