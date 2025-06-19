СНБО разоблачил информационную игру Путина: что задумал кремлевский диктатор

Путин иТрамп

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После заявлений Дональда Трампа о войне в Украине президент РФ Владимир Путин заговорил о якобы готовности к миру. Впрочем, по мнению украинских экспертов, за этими словами не стоит никаких реальных действий.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Россия в очередной раз пытается переложить ответственность за развязанную войну на Украину, используя для этого очередную информационную операцию.

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«Попытка Путина опрокидывать „миротворческий“ мяч — это исключительно тактика отбеливания собственных преступлений. Фронт не останавливается, враг продолжает наносить удары, и никаких признаков настоящей готовности к миру нет», — подчеркнул Коваленко.

В ЦПИ напомнили, что Украина еще в марте соглашалась на прекращение огня, но именно Россия отказалась от переговоров. Несмотря на публичные заявления о мире, РФ продолжает атаковать с воздуха и обстреливать гражданскую инфраструктуру. Только за последние дни были зафиксированы массированные обстрелы Киева, Харькова и других городов.

Пропаганда Кремля работает по полной, и ее основная цель — западная аудитория. Там пытаются продвинуть нарратив о «миролюбивом» Путине. Но это сплошная ложь, за которой скрываются новые преступления.

В СНБО призывают международное сообщество не вестись на информационные манипуляции и судить по действиям, а не словам.

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Напомним, пока внимание мирового сообщества сосредоточено на конфликте на Ближнем Востоке, Россия продолжает активно наступать на украинские позиции. Киев оказался под давлением как на фронте, так и в дипломатическом поле.

Президенту Владимиру Зеленскому не удалось встретиться с Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде, где планировалось обсудить новые санкции против РФ и дополнительную военную помощь. Глава США досрочно покинул меру из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, приобщив к переговорам между Израилем и Ираном и Владимира Путина.

Такой шаг воспринимается как демонстративное игнорирование украинских интересов, несмотря на то, что более трех лет страна ведет оборонную войну. К тому же, Трамп воздержался от поддержки новых санкций против РФ и призвал вернуть Россию в состав G8.