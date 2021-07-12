СНБО соберется на первое выездное заседание: известно место и дату

Это заседание СНБО состоится не в Киеве, как было раньше.
СНБО соберется на очередное заседание в эту пятницу, 16 июля. Впрочем, впервые меняют локацию для проведения заседания.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 12 июля.
По его словам, повестка дня заседания СНБО уже составлена президентом. В частности, среди тем вопрос безопасности региона, где будет заседание, и вопросы, которые сегодня актуальны для Украины.
"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет проведено в одном из областных центров. Это будет первое выездное заседание СНБО. Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона. Будут рассматриваться вопросы, которые сегодня актуальны для нашей страны... В повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкций политики", — заявил Данилов.
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