СНБО соберется в Донецкой области: Данилов назвал главные темы заседания

На выездном заседании СНБО планируют рассмотреть восемь вопросов.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) состоится завтра, 30 июля, в Донецкой области.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украина 24".

"Повестка дня сформирована, ее согласовал президент", — отметил Данилов.

По его словам, на заседании обсудят вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, "вопросы, связанные с медициной, водой" — всего 8 вопросов.

Данилов добавил, что выездные заседания станут регулярными, чтобы привлекать органы местного самоуправления.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что на этой неделе на заседание СНБО будет вынесен вопрос тарифов на электроэнергию для населения.

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