СНБО собирается на новое заседание: что могут рассмотреть

СНБО собирается на новое заседание: что могут рассмотреть

По результатам СНБО традиционно состоится брифинг.

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 20 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По результатам заседания СНБО должен состояться традиционный брифинг, который ориентировочно начнется в 17:30. Он будет транслироваться онлайн на странице Офиса президента в Facebook.

На Банковой не уточнили, чему будет посвящено заседание. Но "Обозреватель" со ссылкой на информированные источники пишет, что якобы будет рассматриваться новый пакет санкций в отношении иностранцев. Также издание сообщает, что на заседании СНБО заслушают вопрос оборонного характера и о ситуации с распространением штамма "Дельта" в Украине.

Ранее сообщалось, что СНБО проведет заседание на тему реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

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