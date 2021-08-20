СНБО ввел полный пакет санкций против скандального беглого главреда Гужвы, блогера Шария и его жены

Также санкции ввели против компаний-издателей "Страны" и нардепа Андрея Деркача.

На заседании СНБО в пятницу, 20 августа, г. рассматривался вопрос применения персональных и специальных экономических санкций, состоявший из 7 пунктов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания.

"В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки Российской Федерации, это средства массовой информации, зарегистрированные в Крыму, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Перечень довольно большой. После выхода указа с ним можно будет ознакомиться ", — отметил он.

Кроме того, сегодня решением СНБО введены санкции против народного депутата Деркача и еще еопределеного круга лиц, которые были под санкциями США.

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"Тот кейс, о котором мы докладывали ранее — мы этим решением его почти закрываем. Остались два-три человека. Остальные лица сегодня находится под санкциями", — сказал Данилов.

По его словам, все медийные ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам — они так же находятся сегодня под санкциями нашего государства.

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"Кроме того, на сегодняшний день мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физические лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и, непосредственно, Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна ", — отметил он.

Также в списке:

ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами Гужвы;

которое владеет медийными ресурсами Гужвы; ООО "Маджер";

ООО "Смартедиамережа".

По словам Данилова, решение относительно Гужвы и его активов было принято на основании тех документов, которые имеет СБУ, которая докладывала на заседании.

"Кроме того, дополнительно выдан пакет санкции в отношении господина Пушилина, который на сегодняшний день регистрирует медийные ресурсы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того — дополнительные ресурсы на те российские сайты, против которых уже были введены санкции, но они открывают новые ресурсы, которые так же подпадают под санкции ", — резюмировал Данилов.

В свою очередь, председатель СБУ Иван Баканов отметил, что сегодняшнее решение является логическим продолжением тех мер, которые СБУ осуществила ранее для защиты украинского информпространства.

"Повторюсь: Служба безопасности четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг — защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке", — подчеркнул он.

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