Снова гости: на этой неделе в Украину должны приехать дипломаты из Италии, Британии и стран Балтии

Снова гости: на этой неделе в Украину должны приехать дипломаты из Италии, Британии и стран Балтии

Все они будут обсуждать с руководством страны возможное наступление России.

Снова гости. На этой неделе в Украину должны приехать дипломаты из Италии, Великобритании и стран Балтии.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 февраля.

Уже сегодня в Киеве ждут главу итальянского министерства иностранных дел Луиджи ди Майо. Он, как и все остальные, выступает за то, чтобы страны Евросоюза скорее приняли общий с США пакет санкций, который должен помочь сдержать Россию. Окончательно его планируют принять после встречи канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным в Москве. Эта встреча состоится уже через несколько часов.

Тем временем Канада обещает Украине оружие — автоматы, карабины, патроны, снайперские винтовки, и уже согласовала кредит для нашего государства почти в 400 миллионов долларов.

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