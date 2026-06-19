Снова палки в колеса: Мадьяр вычеркнул ускоренное вступление Украины из декларации ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр / © Associated Press

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Венгрия добилась исключения из совместной декларации саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что лично инициировал это решение, несмотря на сопротивление других участников.

Об этом говорится в сообщении Мадьяра в Сети и информирует Euronews.

Как сообщил сам премьер Венгрии, в финальной редакции декларации ЕС он исключил пункт об ускоренном вступлении Украины, хотя, по словам Мадяра, это решение далось непросто.

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«О процессе вступления Украины в ЕС, по моей инициативе пункт, касающийся ускорения вступления, был удален из текста в последний момент. Это было нелегко. Впервые через полтора года может быть заключительная декларация, принятая всеми государствами-членами», — написал политик.

Также стало известно, что Будапешт выразил предостережение об открытии последующих переговорных кластеров в рамках евроинтеграции Украины. Подобную позицию, по информации источников, разделяют и некоторые другие государства-члены ЕС.

«У нас есть предостережения по открытию всех других разделов переговоров после открытия первого кластера. И мы не одиноки в этом — есть и другие государства-члены, которые говорят то же самое. Мы выступаем за процесс вступления, основанный на заслугах и результатах», — сказал Мадьяр.

По данным Euronews, дипломат на условиях анонимности сообщил, что во время заседания в Брюсселе венгерский премьер и украинский президент Владимир Зеленский провели короткий личный разговор. В ходе этой встречи Зеленский выразил уверенность, что Венгрия поддержит открытие остальных переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС «быстрее, чем вы думаете».

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Вступление Украины в ЕС — требования Венгрии

Напомним, Венгрия пригрозила блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, если Киев не будет выполнять договоренности о правах венгерского меньшинства на Закарпатье. Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что достигнутые договоренности о правах венгров в сферах образования, культуры и управления вошли в План действий Украина — ЕС и являются фундаментальным условием интеграции. Будапешт ввел механизм «общего ориентира», по которому процесс вступления автоматически остановится, если Украина не сдержит взятые обязательства.

Накануне Мадьяр выступил против ускоренного открытия остальных переговорных кластеров с Украиной по вступлению в ЕС. Политик объяснил свою позицию процедурными мотивами и опасениями, что слишком стремительное движение Украины по пути в Евросоюз может стать плохим сигналом для стран Западных Балкан.

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