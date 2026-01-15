- Дата публикации
Снова перепалка: Зеленский отреагировал на обвинение Трампа в затягивании войны
Зеленский жестко ответил на обвинение Трампа, что это якобы украинские власти затягивают мирное соглашение.
Президент Владимир Зеленский резко прокомментировал заявление Дональда Трампа, что это якобы Украина, а не Россия затягивает заключение мирного соглашения.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 15 января.
Зеленский заверил, что никогда Украина не была и не будет преградой миру. Он напомнил, что именно российские ракеты с «шахедами» и сама российская попытка уничтожить Украину являются четкими доказательствами, что Путину не нужны соглашения.
«Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломать нашу энергетику и наших людей, именно на Россию нужно давить», — отметил президент.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, сдерживает потенциальное заключение мирного соглашения, в то время как, по его словам, Путин готов к завершению войны. В Кремле такому заявлению очень порадовались.
В свою очередь польский премьер Дональд Туск резко ответил Трампу по этому заявлению.