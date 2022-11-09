Снова пойдут войной: в ОП объяснили, почему заявления России о переговорах – ложь

Никто из Западных союзников не принуждает Украину к переговорам с агрессором.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

"Это невозможно. Переговорная позиция есть только у Украины. Потому что мы объективно оцениваем происходящее на поле боя", – отметил он.

Подоляк напомнил пять пунктов Владимира Зеленского, которые РФ должна выполнить перед началом переговоров:

Отвод войск оккупантов из Украины; Возвращение РФ к международному праву и непризнание попыток аннексии; Компенсации и репарации; Спецтрибунал; Другой формат безопасности: военный альянс, гарантии безопасности и т.п.

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Советник главы ОП подчеркнул, что Россия никогда не предлагала переговоры, а только ставила ультиматумы. Подоляк раз объяснил, что Путин пытается зафиксировать статус-кво, чтобы закрепиться на оккупированных территориях.

Они хотят забрать часть Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей. Россияне говорят: Это наше, а все остальное — давайте проговаривать. Мы не будем бить по инфраструктуре". Но нас с вами это же не устраивает", – отметил он.

Подоляк уверен, что после перемирия РФ соберет силы и снова нападет на Украину.

"Они (россияне. - Ред.) готовы не бить по энергообъектам. Но они хотят получить оперативную паузу и за эти два-три месяца подготовить мобилизованных, найти дополнительное оружие, построить фортификационные укрепления, привлечь призывников. Они хотят подготовиться к следующему этапу. войны. А тем более, с какой ненавистью они к нам относятся. Поэтому они снова пойдут на нас войной", – говорит Подоляк.

По его мнению, заявления РФ о готовности к переговорам являются абсолютной ложью.

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"Владимир Зеленский должен донести до мировых лидеров важное мнение: никогда не поддерживайте умирающие политические режима. Это стратегически не выгодно. Президент должен рассказать, почему эта война завершится так, как выгодно Украине и почему это выгодно миру. Это очень важная площадка", – подытожил Подоляк.

Все, что известно о переговорах с РФ

Ранее издание La Repubblica написало, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, если Украина отвоюет Херсон.

В свою очередь советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что освобождение Херсона не является той точкой, после которой переговорный процесс с Россией может реально начаться.

ТСН.ua выяснял, как и почему Кремль сменил позиции по переговорам, ведь раньше Путин требовал только капитуляции.

В МИД РФ заявили о готовности оккупантов к переговорам с Украиной "с учетом нынешних реалий".

В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Российский оппозиционер Леонид Гозман также считает, что после перемирия армия РФ может перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.

Советник главы ОП Михаил Подоляк уже объяснял, что переговоры будут означать признание ультиматумов Кремля.