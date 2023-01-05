Снова провал: Палата представителей США с пятой попытки не смогла выбрать спикера

Палата представителей Конгресса США провела пятое голосование за нового спикера, но оно снова оказалось провальным.

Никто из трех кандидатов не смог собрать нужные 218 голосов.

Голосование членов нижней палаты Конгресса состоялось после четырех неудачных попыток – пишет Укринформ.

Результаты пятого голосования для кандидата от республиканцев Кевина Маккарти не отличались от предыдущей попытки. Он снова получил поддержку только 201 однопартийца при минимально необходимом количестве 218 голосов. За республиканца-консерватора Байрона Дональдса проголосовали те же 20 однопартийцев. Конгрессвумен Виктория Спартс воздержалась.

Демократы поддержали своего кандидата Хакима Деффриса. Но они находятся в меньшинстве, это голосование для них скорее номинально.

Пятое подряд неудачное голосование означает, что внутри Республиканской партии до сих пор отсутствует постоянное видение, кто будет руководить Палатой представителей, где республиканцы в этом году добыли в борьбе большинство. Перерыв между голосованиями, во время которого представители этой партии проводили интенсивные внутренние прения, не привел к изменению позиций.

Следующие варианты могут предусматривать дальнейшее голосование за тех же или других кандидатов — или же предложение объявить перерыв для более основательных внутрипартийных дискуссий.

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Ранее Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Украины и требует вывода всех российских сил.

Примечательно, что к тому же Палата представителей США поддержала оборонный бюджет с $800 млн для Украины.

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