Снова заблокировал поставки тяжелого вооружения Украине: Шольцу грозит отставка

В Германии растет недовольство позицией канцлера Олафа Шольца относительно очередного блокирования поставок в Украину тяжелого вооружения и оппозиция может воспользоваться этим и выразить недоверие главе немецкого правительства, подняв в Бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины.

Как пишет Spiegel, Шольцу грозит отставка.

Более того, позиция канцлера Германии в отношении Украины вызывает вопросы не только у оппозиции, но и у коалиции. А это значит, что резолюция по поставке тяжелого вооружения Украине может набрать большинство голосов, обходя мнение Шольца.

"Фактически это определяет вопрос доверия к Шольцу большинства в Бундестаге", — сообщает Spiegel, добавив, что украинский вопрос может привести к его отставке.

Стоит отметить, что накануне немецкое издание Bild сообщило, что Берлин сократил вдвое возможный экспортный список вооружений для Украины, вычеркнув из него тяжелое вооружение. По информации Bild, изменения внесены "как всегда по требованию ведомства канцлера". Таким образом, список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о которых просила Украина, осталось всего три позиции.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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