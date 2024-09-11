Снятие запрета на удары по РФ: Байден заявил, что США работают над этим "прямо сейчас"

Президент США заявил, что США скоро могут снять запрет на удары по РФ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон сейчас работает над вопросом снятия запрета для Украины наносить удары вглубь территории России американским оружием.

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Об этом сообщил американский журналист Алекс Рауфогл.

Соответствующее заявление президент США сделал на вопрос журналистов, снимет ли он ограничение использования Украиной оружия большой дальности.

Байден ответил утвердительно, отметив, что Вашингтон рассматривает возможное снятие табу "прямо сейчас".

"Мы прямо сейчас это решаем", — сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и премьер Британии обсудят разрешение ВСУ избивать по России дальнобойным оружием.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сырский назвал цели в России для ударов западным оружием.

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