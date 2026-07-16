Американский сенатор Линдси Грэм

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Американский сенатор Линдси Грэм был важным посредником между Вашингтоном и Киевом. Он являлся главной движущей силой в Конгрессе, который продвигал жесткие санкции против РФ и поддерживал военную помощь Украине.

Об этом сообщает Politico.

В Киеве продолжат работать от того места, где остановился Грэм

Украина и ее союзники надеются, что смогут сохранить уровень поддержки в Вашингтоне, который был до смерти Грэма, в ближайшие месяцы.

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Украинские чиновники подчеркнули, что продолжат место, где остановился сенатор. Во время последнего визита в Украину Грэмми проинформировал Зеленского о его последних попытках принять законодательство о санкциях против покупающих нефть из России.

«Вот почему мы активно работаем с командой Трампа и Конгрессом, чтобы наконец-то заставить Россию заключить мир. Конечно, всем грустно, что Грэм умер, но мы надеемся на конструктивные действия со стороны Вашингтона», — рассказал высокопоставленный чиновник Украины, захотевший остаться анонимным.

В издании отмечают, что смерть Грэма произошла, когда произошел прорыв в переговорах между членами Конгресса и командой Трампа о формулировании законопроекта об «адских санкциях» в отношении РФ.

«Казалось, что администрация США изменила курс, хотя раньше неоднократно пыталась смягчить законопроект, но поскольку Украина столкнется со суровой зимой и нехваткой ракет-перехватчиков ПВО для предотвращения российских ракетных атак, пока неясно, кто станет самым большим сторонником Украины со стороны республиканцев, идут они со стороны республиканцев. Политико.

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Союзники Украины переживают, чтобы у Трампа не изменили курс

Союзники Украины выразили волнение на этот счет и считают, что нет никого из американских политиков, кто мог бы урегулировать «бурные отношения Трампа с Зеленским».

«Украине нужны переводчики Трампа, потому что они не понимают Трампа. Они это потеряли… Я думаю, что это препятствие», — сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Авторы издания подчеркивают, что Грэм «был тем редким республиканцем в Конгрессе, у которого были симпатии и к Зеленскому, и к Трампу».

В Киеве опасаются срыва законопроекта Грэма

Некоторые чиновники в Киеве опасаются за судьбу пакета санкций Грэма и рассматривают ряд возможных сценариев, среди которых Белый дом может сорвать законопроект. Они считают, что Трамп может еще больше затянуть переговоры или просто решить не использовать свое влияние против России.

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«Даже если Белый дом поддержит убийственные санкции, а Сенат проголосует, Трамп может медлить с подписанием, особенно если в них будет включен Иран. Тогда он может просто не применять санкции, поскольку они только дают ему разрешение, но не обязывают его фактически вводить санкции», — сказал человек, близкий украинскому правительству.

Работающий в Вашингтоне европейский дипломат сказал, что сенатор Грэм был «ключевой движущей силой».

Смерть сенатора Линдси Грэмма — что известно

Напомним, вечером в субботу, 11 июля, после внезапной болезни скончался американский сенатор Линдси Грэма. Медики зафиксировали у него остановку сердца.

После этого, по данным Reuters, американские законодатели обнародовали обновленную версию антироссийского законопроекта покойного сенатора Грэма. Оттуда внезапно убрали самые жесткие пункты по ключевым партнерам Москвы.

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