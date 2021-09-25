Со временем будет еще объединение и укрупнение несостоятельных громад — Игорь Палица

Со временем будет еще объединение и укрупнение несостоятельных громад — Игорь Палица

Нехватка средств на местах — один из самых проблемных вопросов децентрализации.

Умные остановки, вместо маршруток — комфортабельные городские автобусы и троллейбусы, развитие туризма — Луцк на втором месте среди самых комфортных городов в Украине. И именно сюда обмениваться опытом съехались представители местного самоуправления от партии "За майбутнє" и народные депутаты.

Об этом, 25 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Чтобы реализовать новые программы, в Луцке провели оптимизацию в городском совете. Так сэкономили шесть миллионов гривен на инфраструктуру.

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Нехватка средств на местах — один из самых проблемных вопросов децентрализации. Речь идет о реверсной дотации — деньгах, которые из местных бюджетов изымают в государственный, считает лидер партии Игорь Палица. И чтобы парламентарии хоть что-то изменили, об этом им должны указать именно на местах.

"Децентрализация дала толчок вперед и сделала шаг вперед независимости территориальных громад и их создания, для экономической независимости. Но есть еще много вопросов, которые не сделаны, не проголосовано, не имея законотворческой законодательной инициативы. Надо исправлять то, что напринимали. Я убежден, будет еще переформатация и в рамках границы громад, так как многие не могут, будет объединение, укрупнение, но это все со временем. Но реформа положительная — это 100%", — говорит народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Новости Украины: Луцк на втором месте среди самых комфортных городов в Украине.

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