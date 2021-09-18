"Собака лает, а караван идет": в Крыму отреагировали на санкции СНБО из-за выборов в Госдуму РФ

"Собака лает, а караван идет": в Крыму отреагировали на санкции СНБО из-за выборов в Госдуму РФ

Явка во время первого дня голосования составила более 20%.

"Голова" "избирательной комиссии Крыма" Михаил Малышев отреагировал на украинские санкции в отношении участников "выборов" в Госдуму России на аннексированном полуострове.

Свое мнение он высказал в комментарии журналистам, пишут российские СМИ.

Он отметил, что санкции Украины в Крыму не повлияют на проведение голосования.

"Все эти очередные санкции никак не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий. Хотелось бы ответить известной восточной пословице: "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая необходима по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме ", — заявил он.

По словам "председателя избирательной комиссии", явка в Крыму в первый день голосования составила 21,15%. Проголосовали 315 900 жителей полуострова.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции из-за проведение выборов в Государственную думу РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Санкции должен ввести в действие президент своим указом. Они будут касаться 53 членов территориальных избирательных комиссий и 33 кандидатов в Госдуму.

Напомним, в пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Они продлятся три дня.

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