Собчак из клана "оппозиционеров", сотрудничающих с Кремлем, ее побег — это информационная игра: эксперт

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак играет роль оппозиционерки для "выпуска пары" тех россиян, которые не удовлетворены политикой Кремля. Если бы она и не сбежала из России, то ничего плохого с ней не случилось бы.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

"Мое предположение — Собчак играет роль оппозиционного человека, который должен говорить определенные вещи для "выпуска пары" вот этой потенциальной части российского общества, которая выехала, или сбежала после мобилизации, или планирет сбежать. Плюс та условно интеллигенция, которая еще сидит в России и, как она говорит, не интересуется политикой, а занимается своими делами, но теперь политика начала заниматься ее. Вот я думаю, что она (Собчак – Ред.) проговаривает истории именно для этих людей, чтобы они через нее какие-то вещи продумывали, ну, возможно, на кухне об этом обсуждали и "выпускали пар", – говорит Васильев.

Также эксперт считает, что Собчак – это показатель того, что в России якобы есть какое-то другое мнение, а на самом деле она входят в клан "оппозиционеров", сотрудничающих с Кремлем.

"И это важный месседж для внешних аудиторий, что есть такие люди, которые все равно готовы за что-то там говорить, бороться и т.д. И третья идея заключается в том, что россиянам, российскому руководству, чрезвычайно важно как-то отвлекать внимание от своих неудач и от тех дополнительных бессмысленных вещей, которые они предлагают в информационном поле, в том числе и эти грязные бомбы, поэтому они переключают внимание на якобы сбежавшую оппозиционную Собчак, которая якобы теперь имеет определенные проблемы с правительственными организациями России. Но мне кажется, что это просто информационная игра. Я не верю, что Собчак является оппозиционным человеком, тем более, что у него есть очень тесные связи с Путиными. И что бы она там ни говорила, как бы она там оппозиционно не работала. В России есть определенный клан "оппозиционеров", которые сотрудничают с Кремлем. Мне кажется, что она именно из этого клана", — сказал эксперт.

Бегство Собчак из РФ

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую российские медиа часто называют "крестницей" Путина, спешно сбежала из России, где она фигурирует в уголовном производстве об вымогательстве. По данным российских источников, Собчак обманула российских силовиков: приобрела билеты в Дубай и Турцию, а вместо этого через Беларусь отправилась в Литву. Российские следователи, якобы, готовили арест Собчак как соучастницы дела об вымогательстве, открытом против ее коммерческого директора.

Напомним, в начале октября Собчак, якобы выступающая против войны в Украине, устроила скандал в Грузии из-за лозунга "Слава Украине".

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