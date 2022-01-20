"Соблюдение архитектуры европейской безопасности": Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили ситуацию вокруг Украины

Они подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей урегулирования ситуации посредством двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил эскалацию вокруг Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на коммюнике Европейской внешнеполитической службы по итогам четырехстороннего телефонного разговора.

"Они обсудили наращивание Россией военной мощи вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, связанные с попытками России переопределить механизмы безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

Стороны "подтвердили необходимость соблюдения основополагающих принципов существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленных, в частности, в рамках ОБСЕ".

"Они подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей урегулирования ситуации посредством двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический фронт", - сказано в документе.

Напомним, что министры иностранных дел государств-членов ЕС на встрече во французском Бресте на прошлой неделе договорились о дальнейшем укреплении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также о расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ, и попросили высокого представителя ЕС по иностранным делам Борреля координировать эту деятельность.

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Четырехсторонний телефонный разговор состоялся после недавних обменов мнениями между партнерами, в том числе с украинскими коллегами и накануне переговоров США с Россией.

"Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на предстоящем заседании Совета (ЕС на уровне глав МИД - ред.) в Брюсселе в понедельник. Высокий представитель Боррель пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к этой встрече", - объявила ЕВС.

Напомним, НАТО вскоре пришлет свои письменные предложения в ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Предложения Североатлантического союза предусматривают серьезные переговоры по контролю над вооружениями и мерам прозрачности.

Следует отметить, 12 января, после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.

Также Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

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