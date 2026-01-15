Протесты против власти Ирана / © Associated Press

Развитие событий в Иране потенциально может иметь положительные последствия для Украины, ведь в случае смены власти Тегеран способен изменить внешнеполитический курс и прекратить поддержку России.

Об этом в эфире Эспрессо заявил президент Украинской ассоциации внешней политики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Хандогий.

По его словам, ситуация вокруг Ирана имеет как риски, так и возможные выгоды для Украины. Ключевым положительным сценарием он назвал смену власти в стране.

«История с Ираном имеет две стороны. Одна сторона положительна, которая может сыграть на руку Украине. Это произойдет в случае, когда власть в Иране изменится — безусловно, с помощью США — изменится внешняя политика Ирана по поддержке РФ на лояльность к США», — отметил Хандогий.

Дипломат подчеркнул, что в этом случае Россия потеряет важную военную поддержку со стороны Тегерана.

«Плюсом будет то, что военная поддержка, оказываемая Ираном России, будет прекращена. По меньшей мере, „шахеды“, которые Иран предоставляет российской стороне, можно будет направить в другую сторону», — пояснил он.

В то же время Хандогий признал, что ситуация может иметь и негативные последствия, в частности из-за отвлечения внимания международных партнеров от войны в Украине.

«Конечно, отвлечение медийного внимания, а главное военно-технического внимания от потребностей Украины до необходимости решать проблемы в Иране может сыграть негативно», — сказал дипломат.

Однако, по его оценке, в случае достижения протестующими и США своих целей, общий результат будет благоприятным для Украины.

«Развитие событий в Иране, если оно завершится достижением тех целей, которые перед собой ставят протестующие и США, скорее всего, сыграет на руку Украине», — подытожил Хандогий.

Ранее сообщалось, что США срочно выводят персонал из ключевых баз на Ближнем Востоке после угроз Тегерана нанести ответные удары.

Мы ранее информировали, что Китай не одобряет угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по режиму в Иране из-за жестокого подавления властями протестов.